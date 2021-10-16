الرئيس تبون يترأس هذا الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء

يترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، هذا الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، حسبما أفاد به هذا السبت، بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية: "يترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، هذا الأحد ، اجتماعا لمجلس الوزراء، يخصص للدراسة والمصادقة على مشروع قانون يتعلق بمكافحة المضاربة، وعروض حول تنظيم جامع الجزائر وكذا الدخول الرسمي في قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني".