﻿ ﻿اقامة صلاة الاستسقاء عبر جميع مساجد الوطن

أقيمت هذا السبت عبر مساجد الجمهورية صلاة الاستسقاء تضرعا للمولى عزّوجل أن يغيث البلاد وينزل عليها المطر، بعد أن تأخر سقوطها هذا الخريف على أغلب جهات الوطن.

وأكد منسق اللجنة الوزارية للإفتاء بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، محمد ايدير مشنان، أن "صلاة الاستسقاء أقيمت عبر مختلف مساجد الوطن، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، إثر الجفاف الذي تشهده أغلب ولايات الوطن في هذا الخريف"، موضحا أن "المصلون تضرعوا إلى المولى عز وجل لينزل الغيث حتى ترتوي الأرض وتربو بالزرع و تزدهر النفوس".

وتعد صلاة الاستسقاء ، يضيف د مشنان، "سنة مؤكدة" في الفقه الاسلامي، عملا بسنة المصطفى عليه الصلاة السلام، الذي ثبت عنه أنه إذا "حل الجفاف خرج على المصلى فاستسقى".

وتؤدى هذه الصلاة بركعتينن، و يقدم الائمة دروسا في الموعظة الحسنة يدعون فيها إلى اصلاح ذات البين و كثرة الاستغفار و صلة الارحام والصوم قبل آداءها.

وفي هذا الشأن، دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الاربعاء الماضي،الأئمة إلى إقامة صلاة الاستسقاء عبر جميع مساجد الوطن ، عملا بسنة المصطفى صلى الله عليه و سلم الذي ثبت عنه أنه اذا حل الجفاف خرج الى المصلى، فاستسقى.

وراسلت الوزارة كافة مديرياتها عبر كامل التراب الوطني من أجل اقامة صلاة الاستسقاء على إثر الجفاف الذي مس العديد من ولايات الوطن، ونظرا للطلبات الملحة من المواطنين بخصوص إقامة صلاة الاستسقاء, مع تخصيص خطبة الجمعة للتضرع الى الله و الدعاء وتذكير الناس "بأحكام و آداب صلاة الاستسقاء،كالتوبة والاستغفار و رد المظالم وصلة الرحم والصيام قبل أداء هذه الصلاة، إلى جانب التصدق على الفقراء والمساكين لنشر الرحمة والتكافل الاجتماعي بين الناس".