نقابة صحفيي الإذاعة الجزائرية المركزية تستنكر بشدة الحملة المشبوهة التي تتعرض لها المؤسسة

أعرب الفرع النقابي لصحفيي الإذاعة الجزائرية ( المركزية)، عن استنكاره الشديد لما تتعرض له المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة من حملة مشبوهة، عبر بث أخبار كاذبة دون تحري الحقيقة من المصدر، قبل نشرها من قبل مروجيها على صفحاتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الفعل الذي يتعارض وقواعد المهنة وأخلاقياتها.

وأكد الفرع النقابي لصحفيي الإذاعة، أنه تأكد من صحة المعلومات المقدمة من طرف الإدارة العامة، والمفندة للاتهامات المنسوبة لها بسبب قرارات إدارية صرفة تدخل في إطار حسن سير منظومتنا الإعلامية.

وبالمناسبة دعا الفرع النقابي لصحفيي الإذاعة، إلى الوقوف ضد كل من يحاول الإساءة و المساس بسمعة المؤسسة، خاصة في الوقت الذي تتعرض فيه بلادنا لكل أنواع الهجمات لضرب استقرارها ووحدة شعبها.