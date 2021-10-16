﻿القدم-إفريقيا-منافسة كرة القدم / كأس الكونفدرالية /ذهاب الدور التمهيدي الثاني/: شبيبة القبائل تفوز على الجيش الملكي المغربي (1-0)

فاز ممثل الجزائر، فريق شبيبة القبائل، على مضيفه الجيش الملكي المغربي، بنتيجة (1-0) الشوط الاول (1-0) مساء اليوم السبت بالعاصمة الرباط، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف).

وسجل الهدف الوحيد في هذا اللقاء مفيد محمد في الدقيقة (19 ضد مرماه).

من جهته، عاد ممثل الجزائر الثاني في هذه المنافسة، شبيبة الساورة، بفوز ثمين من موريتانيا بعد تغلبه على نادي كونكورد بنتيجة (2-1)، لحساب نفس الدور.

يشار أن "الكناري" والساورة كانا قد أعفيا من مقابلات الدور التمهيدي الأول، علما أنه وفي حال التأهل، فسيبلغان الدور 16 "مكرر".

هذا، و ستقام مقابلات العودة بين 22 و 24 أكتوبر الجاري.