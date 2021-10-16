وكالة عدل: اجتماع للتحضير لعملية التوزيع الكبرى المرتقبة في 1 نوفمبر

ترأس المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" فيصل زيتوني، اليوم السبت اجتماعا تنسيقيا تحضيرا لعملية التوزيع "الكبرى" المرتقبة في الفاتح من نوفمبر المقبل، حسبما افادت به الوكالة.

وخصص هذا الاجتماع للتحضير للوقوف على مختلف الإجراءات التقنية والإدارية المتعلقة بتسليم السكنات، حسب منشور بالصفحة الرسمية للوكالة على فايسبوك.

وبعد سماعه عرض مفصل عن كل مديرية بالوكالة، كلف زيتوني المدير العام المكلف بمتابعة المشاريع ومدير التسيير العقاري بإعداد محاضر تسليم واستلام السكنات الجاهزة ومختلف المرافق التابعة لها كالمصاعد وخزانات المياه، مع رفع جميع التحفظات التي يسجلها المكتتبين مباشرة بعد معاينتهم لمواقعهم ولسكناتهم.

كما ألح المسؤول على ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية خاصة منها المتعلقة بتسوية العقود النهائية لسكنات صيغة البيع بالإيجار بمختلف ولايات الوطن، داعيا إلى ضرورة التنسيق بين كل الجهات في هذا الملف.

ووجه إلى مدير تسيير العقود تعليمات تقضي بالوقوف والمتابعة اليومية للعقود وكذا تبليغ المدير العام بتقرير مفصل عن كل حالة، في حال تسجيل عراقيل.

من جهة أخرى كلف زيتوني مدير فرع التسيير العقاري بضرورة تنصيب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المختصة في التنظيف والصيانة والمراقبة بالأحياء السكنية لصيغة البيع بالإيجار المرتقب تسليمها، مؤكدا ان المؤسسات المستفيدة من الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية "أناد" ستساهم في خلق مناصب شغل جديدة للشباب وهذا ضمن مقاربة اقتصادية تبنتها الوزارة الوصية لمرافقة المؤسسات الناشئة.