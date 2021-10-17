افتتاح الدورة الـ 27 لمهرجان السينما الإفريقية بواغادوغو

افتتحت مساء السبت في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو الدورة الـسابعة والعشرين لأكبر مهرجان للسينما الافريقية .

وترأس رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري حفل الافتتاح الذي نظم في المركز الرياضي لمنطقة أواغا 2000 ي بالعاصمة واغادوغو بحضور وفود من القارة الإفريقية وخارجها من بينها الوفد السنيغالي كضيف شرف لهذه الدورة الـ 27 يقوده وزير الثقافة عبدواللاي ديوب .

و بعد حفل الافتتاح الذي تميز بعروض غنائية وموسيقية و في الرقص أعطى الرئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري انطلاقة المهرجان برفقة وزيرة الثقافة البوركينابية ايليس ثيومبيانو و نظيرها السنغالي عبدواللاي ديوب الذي تعد بلاده ضيف شرف في هذه الدورة الـ 27 .

وانطلق المهرجان رسميا بعرض فيلم الافتتاح "أتلانتيك" للمخرجة السنغالية الفرنسية ماتي ديوبي هو فيلم عن الشباب الإفريقي والهجرة والأحلام الموأودة.

ويتحدث الفيلم عن مجموعة من الشباب العاملين في بناء برج في ضواحي دكار لم يحصلوا على أجرهم لأشهري وقرروا مغادرة البلاد بركوب قوارب عبر المحيط الأطلسي بحثا عن مستقبل أفضل.

ويكون الجمهور على موعد ابتداء من الأحد مع مختلف الأفلام والأشرطة التلفزيونية والوثائقيات المشاركة في المهرجان في عدد من قاعات السينما والمسارح بواغادوغوي كما ستجري العروض في عشرة أماكن خارجية في الهواء الطلق خصوصا ساحة الأمة وسط العاصمة التي تم تحويلها فضاء مفتوحا للعروض السينمائية.

ويتنافس على الجائزة الكبرى للمهرجان 17 فيلما طويلا و 29 فيلما قصيرا و روائيا و 17 مسلسلا تلفزيونيا .

ويعد هذا المهرجان أهم وأبرز المواعيد السينمائية بالقارة الإفريقية وتحتضنه واغادوغوي كل عامين.

ومنذ إنشائه العام 1969 جمع هذا الحدث السينمائي المئات من المخرجين والممثلين والمهتمين بالسينما الإفريقية .

وقد تأجلت هذه الدورة لثمانية أشهر بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد 19 حيث كان مقررا تنظيمها في الفترة من 27 فبراير إلى 6 مارس.