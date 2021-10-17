بطولة افريقيا المفتوحة للسباحة: الجزائر تضيف ثاني ميدالية ذهبية إلى رصيدها

أضاف المنتخب الوطني الجزائري للسباحة ميدالية ذهبية ثانية إلى رصيده، مساء السبت، خلال اليوم السادس من بطولة إفريقيا المفتوحة بالعاصمة الغانية أكرا.

وكانت الميدالية الذهبية الثانية للسباح جواد صيود، ليحقق لقبا افريقيا جديدا باسمه في ال200 متر 4 أنواع، بتوقيت 2:02.46.

وكان صيود قد أحرز قبل يومين ميداليته الذهبية الاولى في ال100 م فراشة بالإضافة الى برونزية في ال100م على الصدر.

وبهذه النتيجة تكون الجزائر قد ضمنت في رصيدها بعد ستة ايام من المنافسة، عشر ميداليات، تفاصيلها 2 ذهب، 2 فضة و 6 برونز.

يذكر أن النسخة ال14 من بطولة افريقيا المفتوحة للسباحة كانت مبرمجة بدوربان بجنوب افريقيا في أفريل 2020، غير أنه تم تأجيلها بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19.

ويشارك في موعد أكرا حوالي 400 سباح يمثلون أكثر من 30 بلدا، منهم خمسة جزائريين، علما أن العاصمة الغانية تحتضن المنافسة لأول مرة في تاريخها.