باتنة: جثمان عبد الحي نجل الشهيد مصطفى بن بولعيد يوارى الثرى

وري بعد ظهر اليوم الأحد بمقبرة بوزوران بمدينة باتنة جثمان الفقيد عبد الحي نجل الشهيد مصطفى بن بولعيد الذي توفي أول أمس الجمعة عن عمر ناهز 72 سنة.

وحضر الجنازة كل من المفتش العام لوزارة المجاهدين و ذوي الحقوق عمر بن سعد الله و الأمين العام لمنظمة أبناء الشهداء الطيب الهواري بالإضافة إلى والي باتنة توفيق مزهود و الأمين الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين رحماني العابد و عدد من المجاهدين و أفراد من عائلة الفقيد.

جدير بالذكر أن المرحوم عبد الحي بن بولعيد قد توفي أول أمس الجمعة بعد مرض عضال ألزمه الفراش منذ مدة.

ويعد المرحوم عبد الحي أكبر أبناء الشهيد مصطفى بن بولعيد الذي خلف لدى استشهاده 7 أبناء من بينهم بنت وحيدة و قد توفي منهم 4.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد بعث برسالة تعزية الى عائلة الفقيد جاء فيها "قضى المولى تبارك و تعالى أن يلتحق المرحوم عبد الحي بوالده الشهيد البطل مصطفى بن بولعيد..و ترقى روحه الزكية إلى جواره عند رب العزة، و هو الذي حمل شرفا عظيما: شرف اسم من أسماء الشهداء الأبرار، صائنا للوديعة..وفيا للأمانة، وريثا لبيت عامر بالمجد الوطني، و مؤنسا معينا لأسرة ثورية متعلقة بأوراسنا الأشم، فخورة بالتضحيات و غيورة على الجزائر".