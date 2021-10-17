وهران: وفاة شابين في منزلهما جراء اختناقهما لغاز أول أكسيد الكربون

توفي شابان اليوم الأحد إثر استنشاقهما لغاز ثاني أكسيد الكربون بمنزلهما العائلي الكائن ببلدة "بلقايد" التابعة لبلدية بئر الجير شرق وهران, حسبما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية المحلية.

وذكر البيان أن أعوان الحماية المدنية تنقلوا إلى عين المكان بعد تلقيهم الخبر و أن ضحيتين من جنس ذكر أحدهما يبلغ من العمر حوالي 20 سنة و الثاني حوالي 24 سنة تم تحويلهما نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى "أول نوفمبر" بحي "إيسطو" لوهران.

وأضاف نفس المصدر أن الوفاة كان نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون منبعث من سخان الماء.