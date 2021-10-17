انهزام وفاق سطيف أمام نواديبو الموريتاني /3-1/

انهزم وفاق سطيف أمام مضيفه نادي نواديبو الموريتاني بنتيجة 3-1 (الشوط الأول: 0-1) مساء يوم الأحد بملعب نواكشوط الأولمبي ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني من رابطة أبطال افريقيا.

وافتتح ممثل الجزائر باب التسجيل في الدقيقة ال41 عبر اللاعب عبد الرحيم دغموم، قبل أن يعدل أصحاب الضيافة الكفة في الدقيقة 54 بفضل اللاعب مولاي أحمد بسام.

بعدها تمكن اللاعب حمي طنجي من إضافة هدفين في الدقائق ال57 وال75.

وكان ممثل الكرة الجزائرية الثاني في منافسة رابطة الأبطال، شباب بلوزداد، قد انهزم أمس السبت، بنتيجة (3-1) الشوط الأول (1-1) أمام آساك أبيدجان الإيفواري.

و ستجري مباريات الإياب ما بين 22 و 24 أكتوبر بسطيف والجزائر العاصمة على التوالي.

وسيتأهل الفائز عن هذه المباريات المزدوجة لدوري المجموعات، بينما ستخوض الأندية المنهزمة الدور التمهيدي الثاني لمنافسة كأس الكونفدرالية الافريقية.