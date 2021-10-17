﻿ الجيش الصحراوي يستهدف مواقع قوات الاحتلال المغربي بعدة قطاعات بئر لحلو

شنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجمات مركزة استهدفت من خلالها تخندقات قوات الاحتلال المغربية بقطاعات المحبس، الفرسية، البكاري وأم أدريكة، حسب البيان العسكري رقم 340 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وجاء في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص): أن "مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت بقصفها جنود الاحتلال بمنطقة أميطير لمخينزة وبالتحديد مقر قيادة الفيلق 43 بقطاع المحبس" .

وأضاف أن "مفارز أخرى ركزت هجماتها على تخندقات جنود الاحتلال بالقاعدة 16 بمنطقة روس أوديات شديدة بقطاع الفرسية، فيما استهدفت مفارز أخرى تمركزات جنود الاحتلال بالقاعدة 02 بمنطقة أم الدكن بقطاع البكاري" .

وأشار ذات البيان إلى أن "مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدف القاعدة 02 بمنطقة العايديات بقطاع الكلتة، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة".

فيما ركزت وحدات متقدمة من الجيش هجماتها على جنود وتخندقات الاحتلال بمنطقة التواجيل بقطاع أم ادريكة، يضيف البيان.

ويؤكد البيان أن "هجمات الجيش الصحراوي تستمر على تخندقات قوات العدو المغربي على طول جدار الذل والعار، مخلفة خسائر في الأرواح والمعدات".