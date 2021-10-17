محافظة الطاقات المتجددة تبرم اتفاقية نجاعة مع المعهد الوطني للتقييس

وقّعت محافظة الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية والمعهد الوطني للتقييس، هذا الأحد بالجزائر العاصمة، على اتفاقية-اطار حول تطوير وتعزيز الجودة في ميدان الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية.

جاء في بيان محافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، أنّ الطرفين اتفقا على "التعاون" لتحديد الحاجات الوطنية في مجال التقييس في ميدان الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية و"اعداد المقاييس واجراءات وعقود النجاعة الطاقوي".

وستعمل الهيئتان على المشاركة في اللجان التقنية التابعة لميدان الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية واعداد مراجع وكتيبات في المجال، كما يتعلق الأمر أيضًا بتنظيم ندوات وبرامج تكوين وأيام دراسية في مجال الجودة في الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية.

ويندرج التوقيع على الاتفاقية، بحسب المصدر نفسه، في إطار استمرارية مسعى شامل يهدف الى ضمان جودة المنتجات والخدمات بهدف مرافقة ديمومة الاستثمارات التي تمت مباشرتها في قطاعات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية.