وزارة التربية الوطنية تضبط رزنامة اختبارات الفصول الثلاثة للموسم الدراسي الجاري

ضبطت وزارة التربية الوطنية, اليوم الاثنين, رزنامة الاختبارات الفصلية للمراحل التعليمية الثلاث (ابتدائي, متوسط, ثانوي) للسنة الدراسية 2022/2021, حسب ما جاء في بيان للوزارة.

وحسب الرزنامة, فإن اختبارات الفصل الأول بالنسبة لمرحلة التعليم الابتدائي ستجري خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2021, فيما تجري اختبارات المتوسط والثانوي من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021.

وأضاف البيان, أن اختبارات الفصل الثاني ستجرى من 1 إلى 10 مارس 2022 بالنسبة للتعليم الابتدائي بينما حددت الفترة من 27 فبراير إلى 3 مارس 2022 للطورين المتوسط والثانوي.

وفي ذات السياق, ستنطلق اختبارات الفصل الثالث بالنسبة للسنوات الأولى, الثانية, الثالثة والرابعة ابتدائي بداية من 22 مايو 2022, فيما ستبدأ اختبارات السنة الخامسة في 15 ماي 2022.

أما بالنسبة للتعليم المتوسط, فستجرى اختبارات الفصل الثالث بداية من 22 مايو 2022 لسنوات الأولى, الثانية والثالثة وبداية من 17 مايو 2022 بالنسبة للسنة الرابعة.

وبخصوص اختبارات الفصل الثالث الخاصة بالتعليم الثانوي, فستجرى بداية من 22 ماي 2022 بالنسبة للسنتين الأولى والثانية وابتداء من 15 مايو 2022 بالنسبة

للسنة الثالثة.

من جهة أخرى, حددت الوزارة تاريخ الاختبارات الاستدراكية التي ستجرى يومي 19 و20 جوان 2022 بالنسبة لمرحلتي الابتدائي والثانوي و27 و28 يونيو 2022 لمرحلة المتوسط.

وعن تواريخ إجراء الفروض, حددت وزارة التربية الوطنية فترة إجراء فروض الفصل الأول من 24 أكتوبر 2021 إلى 4 نوفمبر 2021, وفروض الفصل الثاني من 23 جانفي 2022 إلى 3 فيفري 2022. أما فروض الفصل الثالث فستجرى من 17 إلى 28 أفريل 2022.