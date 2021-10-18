تير: امتصاص أموال السوق الموازية يستدعي تطوير الثقافة البنكية و المالية

﻿دعا رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، اليوم الاثنين بالجزائر، إلى تطوير الثقافة البنكية و المالية بالجزائر من أجل امتصاص الأموال المتداولة في السوق الموازية و دفع عجلة الاستثمار.

و خلال استضافته بمنتدى "الجزائر الان" قال تير أنه يتعين استرجاع الأموال المتداولة في السوق غير الرسمية باللجوء إلى "طرق ذكية" معتبرا أن الأمر "مرتبط بثقافة النظام البنكي و المالي في البلاد" و هي ثقافة تعرف، حسبه، "تخلفا كبيرا جعل الاقتصاد الحقيقي لا يتطور، وهو ما يتطلب الآن تغيير بعض السلوكات المحبطة لفعل الإنتاج أو الاستثمار".

و لفت تير إلى وجوب التفريق بين مفهومي الاقتصاد غير الشرعي و الاقتصاد الموازي، حيث يعتمد الأول على الغش في المعاملات والتهرب الضريبي ويخص الثاني عدم إدراج الأموال في السوق الرسمية و النشاطات التجارية العائلية و المنزلية او غير المصرح بها.

و دعا تير في هذا الإطار لوضع نموذج وطني لتقييم الاقتصاد الموازي و اعتماد الذكاء الاقتصادي من خلال تطوير سلوك البحث عن المعلومة وأنماط البحث و تطوير مراكز بحث لدى الشركات الكبرى.

من جهته ذهب عبد الحكيم براح، رئيس لجنة مراقبة عمليات البورصة و رئيس لجنة الحوكمة المالية والسياسات الاقتصادية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى أن تمويل الاقتصاد من طرف الخزينة لابد أن يكون تكميليا للتمويل البنكي، مشيرا إلى ضعف الثقافة المالية لدى المتعاملين.