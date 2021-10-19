الاحتفال بالمولد النبوي: تسجيل 31 حريقا وإسعاف شخصين بالعاصمة

سجلت مصالح الحماية المدنية، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء ، 31 حريقا على مستوى الجزائر العاصمة بسبب استعمال المفرقعات بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي، كما قامت بإسعاف شخصين، حسبما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته، أن وحدات الحماية المدنية قامت بتقديم الإسعافات الأولية لشخصين اثنين مصابين بحروق وجروح. المصاب الأول سجل ببلدية بوزريعة، ويبلغ من العمر 14 سنة، حيث أصيب بحروق على مستوى فمه. أما الثاني، سجل ببلدية رويبة، ويبلغ من العمر 51 سنة أصيب بجروح على مستوى وجهه.

كما قامت وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر بإخماد 31 حريقا، منها 17 حريق أحراش وحشائش يابسة على مستوى بلديات باب الوادي، سطاوالي، بوزريعة، الرويبة، العاشور، شراقة، بئر خادم، القبة، بوروبة، جسر قسنطينة، العاشور، دالي إبراهيم، الحراش، عين البنيان وبرج البحري.

وفي ذات السياق --يضيف البيان-- تمكنت ذات المصالح من إخماد حرائق منزل بالدار البيضاء والحراش، وسيدي عبد الله، مشيرا إلى أن التدخل السريع لفرق الحماية المدنية مكن من إخماد 04 حرائق نشبت على مستوى شرفات منازل بالحراش، بئر خادم، بئر توتة وشراقة.

وتحسبا للاحتفال بالمولد النبوي، وخاصة استعمال المواد والألعاب النارية، كانت الحماية المدنية قد نصبت جهازا عملياتيا أمنيا على المستوى الوطني، لاسيما بالمدن الكبرى أين يكثر استعمال هذه المواد، بهدف التكفل السريع بالأشخاص المصابين وكذا إخماد الحرائق بمختلف أنواعها عند اندلاعها ومنع انتشارها.