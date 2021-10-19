أسعار برنت فوق 85 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط الخام في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار أزمة شح الطاقة في أوروبا والصين، وتزايد الطلب العالمي على الوقود الأحفوري.

وصعدت أسعار العقود الاجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر، بنسبة 84ر0 بالمائة إلى 04ر85 دولارا للبرميل بسوق لندن.

كما زادت أسعار العقود الاجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم نفس الشهر، بنسبة 31ر1 بالمائة إلى 52ر83 دولارا للبرميل.

وكانت اسعار الخامين قد ارتفعت أمس الاثنين الى 04ر86 دولار و 87ر83 دولار، وهي مستويات لم تسجل منذ اكتوبر 2018 بالنسبة لخام برنت ومنذ اكتوبر 2014 بالنسبة للخام الامريكي.

ولا تزال أزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع وشركات توليد الكهرباء، قائمة في دول الاتحاد الأوروبي والصين، بفعل زيادة الطلب واستقرار إمدادات الدول المصدرة، بقيادة روسيا والنرويج.

وتحولت العديد من الدول الأوروبية إلى النفط ومشتقاته مصدرا لتوليد الطاقة الكهربائية، بدل الغاز الطبيعي المكلف، إذ زادت أسعاره بأكثر من 400 بالمائة هذا العام.