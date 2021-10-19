مركب الحديد والصلب "توسيالي" لوهران الشروع في إنجاز مصنع إنتاج الحديد المصفح شهر نوفمبر القادم

يرتقب الشروع في إنجاز مصنع لإنتاج الحديد المصفح بطاقة إنتاجية تقدر ب 2 مليون طن سنويا بمركب الحديد و الصلب "توسيالي" الكائن مقره ببطيوة شرق وهران شهر نوفمبر القادم، حسبما أعلن عنه اليوم الثلاثاء عضو مجلس إدارة المركب المكلف بالعمليات بالجزائر .

و أبرز السيد ألب توبكيوقلي في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية أنه تم الانتهاء تقريبا من جميع الإجراءات الإدارية بما في ذلك تحضير الأرضية لهذا المصنع المتواجد بمحاذاة باقي وحدات المركب على أن تنطلق الأشغال شهر نوفمبر المقبل.

و يستخدم الحديد المصفح في صناعة هياكل السيارات و قطع غيار المركبات و التجهيزات الإلكترونية المنزلية و غيرها.

ويضيف نفس المسؤول أنه سيسمح إنتاج هذا المصنع بتلبية حاجيات شركات المناولة و المؤسسات الصغيرة و الرفع من نسبة الإدماج في المجال الصناعي و كذا المساهمة في تقليص فاتورة استيراد هذا المنتوج

كما سيوفر هذا المشروع الذي حددت أجال إنجازه 30 شهرا على أقصى تقدير زهاء 2.000 منصب شغل مباشر و غير مباشر كما أشير إليه.

للتذكير يبلغ إنتاج المركب خلال السنة الجارية 3 ملايين طن من مختلف المنتجات الحديدية التي يتم تسويقها محليا،و تلبية احتياجات التصدير على أن يتضاعف الإنتاج إلى 6 ملايين طن من مختلف المنتجات الحديدية في آفاق 2025 بعد إتمام أشغال إنجاز مصنع إنتاج الحديد المصفح.

و يطمح مركب الحديد والصلب "توسيالي" الذي يعمل على تجسيد سياسة الدولة في مجال توسيع الاستثمار و التصدير خارج قطاع المحروقات إلى تلبية الاحتياجات الوطنية بمنتوجات ذات جودة تستعمل في تجسيد العديد من المشاريع بما في ذلك السكنية و البنى التحتية، السدود و الأشغال العمومية و تحقيق أكبر عدد ممكن من عمليات التصدير لمختلف أنواع الحديد نحو عديد الدول الأجنبية.