برلمان تيمور الشرقية يصادق على قرار تشكيل لجنة لدعم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية

صادق البرلمان الوطني لتيمور الشرقية على قرار بتشكيل لجنة برلمانية لدعم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية, حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) هذا الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن بيان لسفارة الجمهورية الصحراوية في عاصمة تيمور الشرقية ديلي, أن المصادقة على هذا القرار تعد "موقفا تضامنيا هاما والتزاما قويا من البرلمان والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان الوطني والشعب التيموري عموما نحو نضال الشعب الصحراوي لممارسة حقه في تقرير المصير الحر والاستقلال والسيادة الكاملة على الجمهورية الصحراوية".

و عبر سفير الجمهورية الصحراوية لدى جمهورية تيمور الشرقية, أبا ملعينين, نيابة عن حكومة الجمهورية الصحراوية والشعب الصحراوي عن التقدير والامتنان للبرلمان الوطني لجمهورية تيمور الشرقية على هذا "الموقف المتقدم الذي يعني الكثير للشعب الصحراوي في مسيرته الطويلة من أجل تقرير المصير والاستقلال".

وتحظى القضية الصحراوية بدعم واسع النطاق وإجماع في تيمور الشرقية بين مختلف الأحزاب السياسية.