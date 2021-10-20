كورونا :رفع الحجر الصحي واستئناف الرحلات الليلية بدءا من هذا الاربعاء

بعد قرابة 18 شهرا يدخل اليوم حيز التنفيذ إجراء رفع الحجر الجزئي المنزلي المطبق حاليا على مستوى23 ولاية معنية بسبب كوفيد 19 واستئناف الرحلات الليلية برا لنقل المسافرين مابين ولايات الوطن.

وفي تصريح لمحمد ملهاق باحث في علم الفيروسات ،للقناة الإذاعية الاولى اعتبر أن رفع الحجر جاء بعد دراسة ميدانية دقيقة للوضعية الوبائية،ومشاورات مع كل القطاعات ليس فقط مع قطاع الصحة وهذا لكي نتوجه الى حياة عادية مع الالتزام بالتدابير الوقائية .

وقال "ان احتمالية موجة رابعة هي رهينة لعدة عوامل أساسية لذاعلينا احترام التدابيرالوقائية مشيرا إلى ان الوصول إلى نسبة كبيرة من الملقحين يبعد فرضية الموجة الرابعة إلا اذا كانت هناك تحورات في طبيعة الفيروس وزيادة في سرعة انتشاره .

من جهته الدكتور صالح لعور عبد الحميد رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين أعطى أهمية كبيرة لمواصلة التلقيح داعيا المواطنين إلى تلقيح انفسهم حفاظا على صحتهم

وفي سياق متصل قال فارس تازرارت الرئيس المدير العام لشركة استغلال المحطات البرية الجزائر سوقرال" نحن على اتم الجاهزية على مستوى 94 محطة برية بتوفير كل الوسائل والموارد البشرية على المستوى الوطني، داعيا الى ضرورة التقييد بالتدابير الوقائية والتباعد الجسدي .

واستحسن المواطنون هذا القرار الذي سيمكنهم من التنقل بين الولايات بكل أريحية ليلا ، فيما دعا البعض الآخر إلى عدم التراخي وإحترام الاجراءات الوقائية .