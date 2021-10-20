الناطقة باسم الحكومة البريطانية للإذاعة : العلاقات الثنائية وثيقة و الجزائر شريك تجاري و استثماري هام

وصفت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا روزي دياز العلاقات الثنائية بين الجزائر و بريطانيا بالوثيقة و الإستراتيجية، مضيفة بأن الجزائر تعد شريكا تجاريا و استثماريا هاما لبلادها.

وفي حوار حصري خصت به إذاعة الجزائر الدولية أكدت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا روزي دياز، مواصلة دعم بلادها للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ومنصف للشعب الصحراوي، يقود إلى تقرير المصير.

و بخصوص التطورات السياسية في ليبيا، قالت روزي دياز إن المملكة المتحدة تعد داعما قويا لعملية السلام في ليبيا ، مشيرة إلى أن بلادها تنسق الجهود مع الأمم المتحدة لإيجاد تسوية سياسية مستدامة في البلاد.

و في معرض حديثها عن أزمة سد النهضة، أكدت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإذاعة الجزائر الدولية أن بريطانيا لا تنفك تحث حكومات الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملىء و تشغيل السد بما يجسر هوة الخلاف القائم بينها.



المصدر : الاذاعة الجزائرية