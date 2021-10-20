كورونا: 76 إصابة جديدة, 61 حالة شفاء و03 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و03 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 61 مريضا للشفاء, حسب ما أفادت به وزارة الصحة هذا الأربعاء في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 205529 حالة، من بينها 76 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 140958 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 5878 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 17 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 28 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية, 19 ولاية سجلت من حالة واحدة إلى 9 حالات, فيما سجلت ولاية واحدة 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.