سبقاق: سنحدد في اجتماع مشترك هذا الخميس كيف ومتى سيعود الجمهور الى المدرجات

كشف وزير الشباب والرياضة, عبد الرزاق سبقاق, هذا الأربعاء, أنه سيتم تحديد كيفية وتاريخ عودة الجمهور الى المدرجات لحضور مباريات بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم, الخميس, خلال اجتماع وزاري مشترك, يضم إطارات من وزاراتي الصحة من جهة والشباب والرياضة من جهة أخرى.

وأوضح الوزير سبقاق على هامش ملتقى رؤساء الأندية المحترفة بالمدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيا الرياضة بدالي براهيم (الجزائر العاصمة) "مبدئيا سنفتح أبواب المدرجات للجمهور, لكن الكيفية والتاريخ سيتم البت فيهما يوم غد الخميس, خلال اجتماع مشترك يضم فريقا من مديرية الوقاية بوزارة الصحة رفقة إطارات من وزارة الشباب والرياضة ومن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)".

وأضاف "شرعنا في الاجراءات طبقا لتعليمات السيد الوزير الاول ايمن عبد الرحمان, وهناك مخطط سيقام, لكن لا يمكن أن نعطي تاريخا محددا لرجوع الأنصار الى مقاعد المدرجات, حيث سنضع الميكانيزمات التي تسمح بعودتهم الخميس, من أجل وضع الطريقة الآمنة لكل من الجمهور واللاعبين قبل فتح أبواب الملاعب للمشجعين".

وراجت الاربعاء اخبار عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حول السماح بعودة الانصار الى المدرجات اعتبارا من الجولة الاولى من الموسم الجديد لبطولة الرابطة الاولى المحترفة المقررة يومي الجمعة والسبت القادمين.

و سينطلق الموسم الكروي الجديد 2021-2022 يوم الجمعة المقبل بمباراة شباب قسنطينة - مولودية وهران، فيما برمجت أربع مباريات ليوم السبت و أجلت أربع أخرى بسبب مشاركة الاندية الجزائرية في المنافسات الإفريقية .

ويغيب الجمهور عن مقاعد المدرجات منذ مارس 2019 أي منذ تفشي جائحة كورونا بالجزائر.