تصفيات كأس أمم إفريقيا للسيدات: الجزائر تكتسح السودان (14 – 0)

اكتسح المنتخب الجزائري لكرة القدم (سيدات) نظيره السوداني، بـ (14 – 0)، مساء الأربعاء، بملعب "عمر حمادي" في بولوغين، لحساب لقاء ذهاب الدور التصفوي الأول المؤهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا-2022 بالمغرب.

في نتيجة تاريخية لـ "المحاربات"، تداول على تسجيل أهداف الفريق الوطني التسعة كل من حارسة مرمى منتخب السودان، أمنية أم صرير ضد مرماها (2)، نعيمة بوهني (6، 15، 37، 46)، سيليا كوي (11)، وسام بوزيد (17، 18)، أميرة ولد براهم (29، 30)، ليديا بلقاسمي (48)، كوي (67)، فطيمة بارة (71)، وإيمان مروش (82).

وبحكم شساعة الفارق، ستخوض تشكيلة الناخبة الوطنية راضية فرتول، لقاء الإياب بأريحية، الثلاثاء القادم بملعب "أم درمان" (19.00 سا بتوقيت الجزائر).

وفي حال التأهل إلى الدور الثاني والأخير، من المتوقع أن تواجه زميلات وسيلة علواش منتخب جنوب إفريقيا (نائب بطل القارة)، علمًا أنّ الجنوب إفريقيات تفوقن على ميدان موزمبيق (7-0).

ومن المقرر أن يجرى الدور التصفوي الثاني بين 14 و23 فيفري 2022.