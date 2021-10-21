نفط: أسعار خام برنت تقارب 86 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط, هذا الخميس, لتواصل مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة مع استمرار انخفاض مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة.

وارتفع سعر مزيج "برنت" في العقود الاجلة بنسبة 2ر0 بالمائة إلى 99ر85 دولار للبرميل, بعدما زاد بنسبة 9ر0 بالمائة في اليوم السابق.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" لشهر ديسمبر القادم بنسبة 4ر0 بالمائة إلى 79ر83 دولار للبرميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت بـ 431 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر 2021 إلى 5ر426 مليون برميل.

وأضافت أن مخزونات البنزين تراجعت ايضا بـ4ر5 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 7ر217 مليون برميل, وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2019.

وسجلت أسواق النفط أعلى مستوياتها في عدة سنوات هذا الأسبوع على خلفية أزمة الفحم والغاز العالمية والتي أدت إلى التحول إلى الديزل وزيت الوقود لتوليد الكهرباء.