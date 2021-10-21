أمن ولاية الجزائر: توقيف 7 أشخاص مع حجز أزيد من 12 كغ من القنب الهندي

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن باب الوادي بالجزائر العاصمة من توقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم مع حجز أزيد من 12 كغ من القنب الهندي, حسب ما أفاد به, الخميس, بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وجاء في البيان: "عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر, ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي, قضية تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في حيازة وتخزين المخدرات من نوع القنب الهندي والمؤثرات العقلية لغرض الترويج والمتاجرة, يقودها أحد المبحوث عنهم بموجب عدة أوامر قضائية تنشط عبر إقليم ولاية الجزائر والولايات الغربية للوطن".

وفي هذا الصدد, أوضح ذات المصدر أن "قضية الحال التي تمت تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا, مكنت عناصر الشرطة من توقيف سبعة أشخاص مشتبه فيهم من بينهم ثلاث نساء تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 60 سنة مع حجز أزيد من 12 كغ من القنب الهندي, إضافة إلى 29 قرص من المؤثرات العقلية, ومبلغ مالي قدره 39.500 دج يعد من عائدات الترويج, و7 هواتف نقالة, بالإضافة إلى سيارة سياحية".

وأشار نفس البيان إلى أن "بعد استكمال كل الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا".