مونديال 2022: سحب قرعة النهائيات يوم 31 مارس بالدوحة

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا), أن قرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022 , ستسحب يوم 31 مارس 2022 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وجاء الإعلان عن موعد قرعة مونديال 2022 بعد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد, الذي عقد هذا الأربعاء.

وتستضيف قطر فعاليات المونديال لأول مرة في التاريخ كأول دولة عربية وشرق أوسطية, في الفترة الممتدة من 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022, بمشاركة 32 منتخباً, تتنافس عبر 8 ملاعب.

وحتى الآن حجز منتخبا ألمانيا والدنمارك مقعديهما رسمياً في البطولة التي تقول الدوحة إنها ستكون الأفضل في تاريخ البطولة .