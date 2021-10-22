توقيف عصابة مختصة في الهجرة غير الشرعية عبر البحر ببرج البحري

كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة بالجزائر العاصمة، قرومي موسى، هذا الخميس، عن توقيف عصابة تتكون من 8 أشخاص مختصة في تنظيم رحلات هجرة غير شرعية عبر البحر ببرج البحري.

وأفاد وكيل الجمهورية بمحكمة الرويبة، في لقاء مع ممثلي وسائل الاعلام، أن وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالدار البيضاء تمكنت من توقيف "عصابة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية (الحراقة) تتكون من 8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و 43 سنة بشاطئ برج البحري"، مشيرا الى وجود "فاعلين أخرين لم تحدد هويتهم بعد".

وأضاف بأن أفراد هذه العصابة "أحيلت على قاضي التحقيق بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق" بذات المحكمة. كما سيتم "اصدار انابات قضائية وطنية وربما دولية"، كما قال، مبرزا بأنه "سيتم الاستماع الى أطراف مدنية منهم عائلات الضحايا".

وبعدما أكد السيد قرومي بأن هذه الظاهرة (الحراقة) باتت "تفتك بالمجتمع الجزائري وتترتب عنها مأسي للعائلات"، أوضح ان نيابة الجمهورية لدى محكمة الرويبة "عالجت عدة قضايا من هذا النوع أبرزها القضية التي سجلت 5 وفيات منها طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات وإمرأة حامل جراء تحطم القارب في عرض البحر".

وأكد في نفس الاطار بأن هذه الظاهرة "أصبحت غير عادية وتمارسها عصابات تجني عائدات معتبرة".

وكشف أن عدد الأشخاص المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ضبطهم منذ بداية السنة الجارية من طرف مصالح الامن، تجاوز 650 مهاجرا غير شرعي على مستوى إقليم اختصاص محكمة الرويبة".