مهرجان الديوان بعين الصفراء: تتويج فرقة ديوان سيدي بلال لمعسكر

توجت فرقة "ديوان سيدي بلال " لولاية معسكر بالمرتبة الأولى في فعاليات الطبعة الـ 13 للمهرجان الثقافي الوطني للموسيقى ورقص الديوان، حسبما أعلنت عنه لجنة تحكيم هذه الطبعة في السهرة الختامية للتظاهرة.

وأعلنت اللجنة في حفل إختتام المهرجان سهرة أمس الخميس عن تتويج الفرقة التي تتشكل من موسيقيين يمتلكون الخبرة في آداء هذا الطابع الفني (الديوان) وشباب إكتسبوا براعة وتحكم كبيرين في تقديم لوحات متنوعة وثرية من هذا التراث الغنائي أقنعت لجنة تحكيم المهرجان.

وتحصلت على المرتبة الثانية ضمن هذا الحدث الثقافي و الفني الذي عرف مشاركة نحو 13 فرقة من مختلف مناطق الوطن, فرقة "الجيل الصاعد" لوهران فيما عادت المرتبة الثالثة لفرقة "الجمعية البلالية المحمدية" لمعسكر.

وتتأهل الفرق الفائزة بالمراتب الثلاثة الأولى في هذا المهرجان الوطني الذي إحتضنته مدينة عين الصفراء جنوب ولاية النعامة في الفترة بين الـ 17 و الـ 21 أكتوبر الجاري، للمشاركة في فعاليات المهرجان الدولي لموسيقى و رقص الديوان الذي سيقام لاحقا بمدينة بشار، مثلما أشار المنظمون.

ومنحت كذلك جائزة خاصة ضمن هذا الحدث الثقافي, لفرقة "دندون نساء لالة خيرة" من ولاية غرداية التي عكست فناناتها ببراعة وتلقائية الفلكلور العريق للديوان وأمتعت الجمهور الغفور الذي توافد بقوة لمتابعة السهرات التي إحتضنها ملعب "عرفاوي محمد" بعين الصفراء.

وتميز حفل توزيع الجوائز الذي حضره والي النعامة، الدراجي بوزيان، بتكريم عميدة طابع الديوان الجزائري، حسنة البشارية، التي قدمت بالمناسبة رفقة فرقتها النسوية لبشار مقاطع من أعمالها على إيقاع القمبري أمتعت الجمهور الذي تجاوب مع أغنيتها "الجزائر جوهرة" التي أصدرتها في 2002.

وأحيت مراسم السهرة الختامية لهذا المهرجان فرقة "تيكوباوين" (السيوف) التي أمتع فنانوها و من بينهم سعيد بن خيرة، الجمهور بأغاني مستوحاة من بيئة الطوارق و بأسلوبهم الموسيقي المعروف ب"بلوز الصحراء" أو "أسفي".

كما قدمت فرقة عبد الحكيم حمودة مقاطع من تراث فلكلور إقليم توات بولاية أدرار.