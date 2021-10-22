ياسين حمادي يؤكد من تمنراست على رقمنة المسارات السياحية وتنويع المنتوجات الحرفية

أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية، ياسين حمادي، هذا الجمعة، بتمنراست على ضرورة رقمنة المسارات السياحية والترويج أكثر لصورة الجزائر كوجهة سياحية بامتياز من أجل جلب أعداد كبيرة من السواح.

وقال الوزير خلال زيارة معرض بدار الصناعة التقليدية في اطار الزيارة التي يقوم بها لتمنراست ، إن رقمنة المسارات السياحية والحفاظ على النشاط الثقافي والعمل على تنويع المنتوجات الحرفية من شأنها استقطاب اكبر عدد من السواح والعمل على الترويج لصورة الجزائر كوجهة سياحية بامتياز.

وخدمة لتطوير قطاع السياحة ، أشار الوزير إلى أن عملية مرافقة الحرفيين متواصلة عن طريق التكوين مؤكدا على ضرورة إنشاء أروقة لتسويق منتجات الصناعة التقليدية.

كما أكد على أهمية وضرورة تحسين عمليات دبغ الجلود بالجزائر بالشراكة مع البرازيل في هذا المجال، اقتداء بالشراكة القائمة بين البلدين ضمن مشروع النحت على الأحجار الكريمة.

ودعا حمادي أيضا الى التركيز على السياحة الداخلية من خلال توفير كل مستلزمات واحتياجات السائح الوطني علاوة على الترويج للوجهة السياحية الجزائرية لاستقطاب السائح الأجنبي.

ودعا بالمناسبة، مسؤولي غرفة الصناعة التقليدية الى إبرام اتفاقيات مع غرف الصناعة التقليدية بمختلف ولايات الوطن لتوفير المادة الأولية التي يحتاجها الحرفي المحلي.

ولدى زيارته لمدرسة النحت على الأحجار الكريمة والطواف بمختلف أجنحتها، أكد حمادي على ضرورة إجراء دراسة اقتصادية لسوق الأحجار الكريمة والتركيز على مجال التكوين الذي يجب، كما قال، إن يتماشى مع التسويق، والعمل على إيجاد مداخيل وخلق الثروة.

وقدمت للوفد الوزاري خلال الزيارة، شروحات حول المدرسة النموذجية للنحت على الأحجار الكريمة بتمنراست والتي تم من خلالها بالشراكة مع البرازيل، تكوين 81 مكونا من 18 ولاية عبر الوطن ليتم بعدها الشروع في تكوين حرفيين من مختلف أنحاء الوطن.

ووفق الشروحات المقدمة في عين المكان، بلغ عدد االمتكونين الى غاية اليوم 193 مكون مقسمين على 46 أفواجا في مجالات النحت التقليدي ونحت الواجهات وصناعة الحلي والتذويب وتصميم الحلي والصناعة التقليدية المعدنية.

وأشرف الوزير من جهة أخرى على إعادة فتح نزل ''طاهات'' الذي تقدر طاقة استيعابه 250 سرير والذي كان قد استفاد من عملية إعادة التأهيل.

ويختم حمادي اليوم الاول من زيارته الى ولاية تمنراست بلقاء مع المتعاملين السياحيين، كما سيزور هذا السبت مواقع سياحية بالجهة ويشرف على الإعلان الرسمي لانطلاق موسم السياحة الصحراوية.