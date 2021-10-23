أيمن بن عبد الرحمان يهنئ الأسرة الإعلامية بيومها الوطني

هنأ الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان أمس الجمعة الاسرة الاعلامية بيومها الوطني، مؤكدا دعمه لمسار الصحافة الوطنية لتتكيف مع تحديات البيئة الرقمية.

وقال الوزير الاول عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) "أهنئ الأسرة الإعلامية بيومها الوطني"، إنها وقفة نستذكر فيها الدور التاريخي لصحافة المقاومة في مواجهة دعاية الاحتلال وأعوانه".

وأضاف بن عبد الرحمان "إذ نؤكد دعمنا لمسار الصحافة الوطنية لتتكيف مع تحديات البيئة الرقمية، وتساهم في ترسيخ تعددية الرأي وتدافع عن المصلحة العامة وترافق سياسات التنمية، فإنني أوجه تحية تقدير لكل الصحفيات و الصحفيين متمنيا لهم كل التوفيق في أداء مهامهم النبيلة".

