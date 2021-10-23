الإذاعة الجزائرية تحصد ثلاث جوائز في مسابقة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف 2021

حصدت الإذاعة الجزائرية ثلاث جوائر في الطبعة السابعة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف 2021 في صنف الإعلام الإذاعي والتي أشرف على توزيعها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بقصر الشعب.

وافتك محمد واعيل من إذاعة القرآن الكريم الجائزة الأولى تثمينا لعمله حول "حرية الإعلام في الإسلام ...ضوابط شرعية ومقاصد إنسانية".

في حين عادت الجائزة الثانية للصحفية نصيرة غرناطي من إذاعة وهران عن روبورتاج " إعلامي برتبة مجاهد" ، أما الجائزة الثالثة فكانت من نصيب هدى دعيرة من إذاعة باتنة عن روبورتاج "الإعلام في الجزائر الجديدة ... عقد ثقة".