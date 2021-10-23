أمطار رعدية مصحوبة ببرد مرتقبة بولايات وسط وشرق البلاد ابتداء من مساء هذا السبت

ستشهد عدة ولايات من وسط و شرق البلاد، ابتداء من زوال هذا السبت، تهاطل أمطار غزيرة مصحوبة ببرد ببعض المناطق احيانا، حسبما أفاد به الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جوية خاصة.

وحسب النشرية المصنفة ''برتقالية''، فإن الولايات المعنية هي تيبازة والجزائر العاصمة والبليدة وبومرداس وعين الدفلى والمدية والمسيلة.

وتمتد صلاحية النشرية من الساعة الثالثة مساء من نهار اليوم السبت إلى غاية الساعة الحادية عشر --ليلا، وتقدر كميات الأمطار المرتقبة ما بين 15 و 25 ملم وقد تصل أو تتجاوز 30 ملم محليا.

كما سيسجل تساقط غزير للأمطار، بداية من اليوم على الساعة 15:00 مساء إلى غاية الساعة 9:00 صباحا من هذا الأحد، كلا من ولايات تيزي وزو والبويرة وبجاية وجيجل وبرج بوعريريج وسطيف وميلة ، حيث يرتقب تساقط كميات تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملم و قد تصل أو تتجاوز 40 ملم محليا.