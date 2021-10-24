كورونا: 72 إصابة جديدة و4 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

سجلت 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و4 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 66 مريضا للشفاء, حسب ما أفادت به وزارة الصحة, اليوم الأحد, في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 205.822 حالة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 141.195 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 5.890 حالة.

كما يتواجد حاليا 16 مريضا في العناية المركزة, حسب المصدر ذاته.

وأضاف البيان أن 28 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية و20 ولاية أخرى سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات, فيما لم تسجل أي ولاية 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي .

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.