البطولة العربية لسباحة2021 : صيود يتوج بالذهب ويحسن الرقم القياسي الوطني

توج السباح الدولي الجزائري، جواد صيود بذهبية في سباق 200 مترا محطما بذلك الرقم القياسي الوطني، وهذا في اليوم الأول للطبعة الأولى من مسابقات البطولة العربية للسباحة (أكابر و أواسط) في الحوض الصغير 25 م، الجارية بين 24 و 27 أكتوبر الجاري بمسبح محمد بن زايد بأبوظبي الإمارات العربية المتحدة.

وتوج صيود البالغ من العمر 21 سنة باللقب العربي لتخصصه المفضل 200 متر أربع سباحات بتوقيت متميز: 1 د 57 ثا 67 ج، ليحسن بذلك من الحد الأدنى المؤهل لبطولة العالم بالحوض الصغير في ديسمبر المقبل بأبو ظبي بنفس المسبح، حيث سجله من قبل و يقترب من الحد الأدنى المقدر بـ 1 د 55 ثا.

و بفضل الأداء القوي،نجح سباح نادي أولمبيك نيس الفرنسي في تحسين الرقم القياسي الجزائري السابق بثانيتين 1 د 59 ثا 26 ج، و الذي حازعليه منذ بطولة الجزائر المفتوحة الشتوية في يناير 2020 بالجزائر العاصمة.

وفي نفس السياق ،سيطر جواد صيود على هذا التخصص وطنيا خلال الفترة الأخيرة،حيث تمكن خلال السنة الجارية من تحسينه عدة مرات،سواء في الحوض الصغير أو في الحوض الكبير بواقع (1 د 59 ثا 80 ج)، خلال بطولة فرنسا الصيفية المفتوحة يوليو-2021 ،ليصبح أول جزائري يسبح تحت عتبة الدقيقتين في 200 أربع سباحات.

وبهذا يضيف إبن مدينة قسنطينة الذهبية الثانية للجزائر خلال هذا الموعد العربي بعد افتتاح حصيلة الجزائر من قبل مواطنه عبد الله عرجون المتوج بذهبية 50 متر سباحة على الظهر صبيحة اليوم الأحد.

من جهة أخرى إعتمد الاتحاد الدولي للسباحة "فينا"، هذه النسخة الأولى من البطولة العربية للسباحة بالحوض الصغير، كمحطة مؤهلة لبطولة العالم بالحوض الصغير 25 م, المقررة في ديسمبر 2021 بأبوظبي، وبهذا ستكون فرصة لصيود و عرجون من أجل تحسين الحد الأدنى الذي يمتلكانه.

للتذكير،يحمل عبد الله عرجون لقب بطل العرب في 50, 100 و 200 متر على الظهر في الحوض الكبير، بينما يشارك جواد صيود في أول بطولة عربية للأكابر، إذ سبق له المشاركة عربيا عند فئة الأواسط الحوض الكبير2017.

كما أنهى المنتخب الجزائري للسباحة مشاركته في البطولة الإفريقية المفتوحة بغانا 11-17 أكتوبر، باحتلاله المركز الثالث في الترتيب النهائي العام بفضل حصده 11 ميدالية، رصعتها ذهبيتا المتألق جواد صيود.