بن عبد الرحمن يمثل رئيس الجمهورية في قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" بالرياض

24/10/2021 - 18:09

يشارك الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمن, ممثلا لرئيس الجمهورية، غدا الإثنين بعاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، في قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"،حسب ما أفاد به، اليوم الأحد، بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان: "ممثلا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يشارك الوزير الأول, وزير المالية, السيد أيمن بن عبد الرحمن,  غدا الاثنين 25 أكتوبر 2021, في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تحتضنها عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض".

وأشار البيان إلى أن هذه القمة تهدف إلى "تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لمواجهة تحديات التغير المناخي في المنطقة".

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الجزائر, سياسة

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