كأسا إفريقيا للأندية: ممثلو الجزائر 4 على 4

تمكّن ممثلو الجزائر في كأسي إفريقيا للأبطال والكاف لكرة القدم، مساء هذا الأحد، من اقتطاع تأشيرات التأهل إلى مرحلة المجموعات (شباب بلوزداد ووفاق سطيف)، وشبيبة الساورة إضافة إلى شبيبة القبائل (الدور التمهيدي الثاني مكرّر كأس الكاف).

على منوال تمكّن شبيبة الساورة من التأهل على حساب "كونكورد" الموريتاني ليلة السبت، نجحت شبيبة القبائل في تجاوز "كمين" الجيش الملكي المغربي، حيث تفوق الكناري (2 – 1) في قلعة الفاتح نوفمبر بتيزي وزو بفضل ثنائية المهاجم الواعد هارون (56) و(90 + 2)، علمًا أنّ الجيش الملكي أحرز هدفًا عبر "آراينا" (58)، أسبوعًا بعد فوز الكناري في مباراة الذهاب بالرباط (0 – 1).

بدوره، تأهل فريق شباب بلوزداد الى دور المجموعات لكأس رابطة أبطال إفريقيا، إثر هزمه "آسيك ميموزا" الإيفواري (2 – 0) بملعب عمر حمادي ببولوغين (الجزائر العاصمة)، وأتى الهدفان بواسطة كداد (2) وبوسليو (47)، ليكسب أبناء لعقيبة الرهان بعد انهيارهم ذهابًا في أبيدجان (3 – 1).

وبرسم المنافسة ذاتها، بلغ نادي وفاق سطيف دور المجموعات عقب فوزه على نواذيبو الموريتاني (2 – 0) بملعب 8 ماي 45 في سطيف، وتحرّر النسر الأسود في لقاء مشحون بهدفي عبد الرحيم دغموم (44) وخليل درفلو (85)، بعدما خسر زملاء المخضرم جابو (3 – 1) في جولة الذهاب بنواكشوط.