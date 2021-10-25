الألعاب المتوسطية وهران 2022: الشروع قريبا في تجهيز قاعة أرزيو ببساط جديد

سيشرع خلال الأيام القليلة القادمة' في تجهيز القاعة متعددة الرياضات بأرزيو ببساط جديد وعصري تحسبا للبطولة العربية لأندية كرة اليد وكذا الألعاب المتوسطية المبرمجتين لعام 2022، حسبما علم اليوم الأحد من مديرية الشباب والرياضة لوهران.

ويدخل تجهيز هذه القاعة الرياضية ببساط جديد في إطار أشغال إعادة التهيئة التي مستها والتي شرع فيها منذ قرابة سنتين قبل أن تتوقف، وفق نفس المصدر، الذي أضاف أن الأمر يتعلق بآخر عملية في أشغال ترميم المرفق الرياضي بعد استكمال العمليات الأخرى التي مست من بين أمور أخرى المدرجات وغرف تغيير الملابس.

وستكون قاعة أرزيو التي تتسع لـ 3 ألاف متفرج معنية باحتضان منافسات كرة اليد خلال الألعاب المتوسطية التي تستضيفها وهران من 25 جوان إلى 5 جويلية 2022. ولكن قبل ذلك ستستقبل شأنها شأن قصر الرياضات ''حمو بوتليليس" مقابلات البطولة العربية للأندية في مارس المقبل، مثلما أوضحته ذات المديرية.

وقد تم تسجيل هذه المنافسة العربية في برنامج المسابقات التجريبية التي تسبق الموعد المتوسطي وهو ما يفسر اختيار أربعة مرافق رياضية أخرى لاستضافة تدريبات الأندية المعنية بالبطولة العربية لكرة اليد وهي قاعات "العقيد لطفي" ببلدية وهران وسيدي البشير ببلدية بئر الجير ووقديل وعين الترك، كما أشير إليه.