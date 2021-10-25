مجازر 17 أكتوبر 1961 : الرئيس تبون يحيي دور اللاعبين القدامى خارج الوطن في إحياء الذاكرة الشعبية

حيا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون هذا الاثنين دور نجوم المنتخب الوطني القدامى خارج الوطن في إحياء الذاكرة الشعبية من خلال تنظيم مباراة استعراضية بمدينة نانتير بفرنسا من قِبل التنظيم الجمعوي 17أكتوبر 1961.

وكتب الرئيس تبون, في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" : "تحية تقدير لنجوم فريقنا الوطني القدامى الذين لا يزالون يحملون في قلوبهم المحن التاريخية للوطني رغم الغربة. مبادرة رياضية سامية تلك المباراة الاستعراضية المنظمة بنانتير بفرنسا من قِبل التنظيم الجمعوي 17أكتوبر 1961 تخليدا لذكرى المجازر. فباسمي وباسم كل الجزائريين. شكرا لكم.".