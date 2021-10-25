رزيق: إحصاء نحو 6000 مستورد وهمي عبر الوطن

كشف وزير التجارة و ترقية الصادرات كمال رزيق هذا الاثنين بالبليدة أن مصالحه أحصت نحو 6000 مستورد وهمي عبر الوطن خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح رزيق لدى افتتاحه لأشغال يوم إعلامي حول "دور الإعلام في ترقية الصادرات خارج المحروقات" أن عملية التطهير التي باشرتها الحكومة مكنت من إحصاء نحو 6000 مستورد وهمي كانوا ينشطون بسجلات تجارية وهمية أو مؤجرة.

وقال الوزير أن الإجراءات التي باشرتها الحكومة لتطهير هذا المجال خلال سنوات 2016 و 2017 و2018 مكنت من تقليص عدد المستوردين على المستوى الوطني من 45 ألف مستورد إلى 15 ألف مستورد و هو العدد المرشح للإنخفاض إلى 9000 مستورد خلال الأيام القليلة القادمة.

وبالمناسبة, أشاد وزير التجارة بالنتائج المحققة في مجال ترقية الصادرات خارج مجال المحروقات و الذي بلغ نهاية شهر سبتمبر المنصرم 4ر3 مليار دج و المتوقع ارتفاعها إلى 4 مليار دج مع نهاية السنة الجارية.

وحسب ذات المسؤول, لم يسبق للجزائر أن حققت نتائج مماثلة في حجم الصادرات خارج مجال المحروقات مذكرا أن رفع الصادرات خارج المحروقات هو ضمن التزامات رئيس الجمهورية.

وأضاف رزيق أن التحدي الواجب رفعه حاليا هو المحافظة على هذه النتائج التي تعد "مؤشرا لتعافي الإقتصاد الوطني و تحقيق إقتصاد قوي قائم بصادرات قوية".