كورونا: 81 إصابة جديدة, 69 حالة شفاء و4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر

25/10/2021 - 17:01

سجلت 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)  و4 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 69 مريضا  للشفاء, حسب ما أفادت به وزارة الصحة, هذا الاثنين, في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 205.903 حالة, بينما بلغ  العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 141.264 شخص والعدد الإجمالي  للوفيات 5.894 حالة.

كما يتواجد حاليا 11 مريضا في العناية المركزة, حسب المصدر ذاته.

وأضاف البيان أن 28 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية و17  ولاية أخرى سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات, فيما سجلت 3 ولايات 10 حالات  فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, كما تدعوهم إلى  احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات  الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا  على هذا الوباء.

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