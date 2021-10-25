بن عبد الرحمان: معالجة المسائل المناخية يجب أن "ترتكز على مدى التزام الدول المتقدمة بتحمل مسؤوليتها التاريخية"

أكد الوزير الأول وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان ,هذا الاثنين بالرياض (السعودية) أن معالجة المسائل المناخية يجب أن "ترتكز على مدى التزام الدول المتقدمة بتحمل مسؤوليتها التاريخية" مع الأخذ بعين الاعتبار "الاختلافات" الموجودة بينها وبين الدول السائرة في طريق النمو.

وقال أيمن بن عبد الرحمان في كلمة ألقاها اليوم الاثنين في أشغال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن " الجزائر التي سبق وصادقت على مجموع الاتفاقيات الدولية الرامية إلى تقليص انبعاثات الغاز ومكافحة الاحتباس الحراري, تؤكد على أن معالجة المسائل المناخية يجب أن ترتكز على مدى التزام الدول المتقدمة بتحمل مسؤوليتها التاريخية وبالأخذ بعين الاعتبار الاختلافات بينها وبين الدول السائرة في طريق النمو".

وبعد ان ذكر ان هذا الاجتماع يأتي في وضع خاص تمر به دول العالم أجمع نتيجة وباء كوفيد-19ي الذي جعلنا أمام تحديات جديدة تضاف إلى حزمة الملفات والمواضيع التي تشغل حكوماتنا وشعوبنا, "شدد" على ضرورة "التكيف" لإيجاد الحلول العملية الكفيلة بمجابهة المخاطر التي تهدد العالم لاسيما تلك "التي تنشأ جراء المساس بالتوازن البيئي بسبب الاستغلال غير الأمثل وغير العقلاني للثروات الطبيعية في سباق اقتصادي غير متكافئي أنتج اختلالات, أجمع العالم على انعكاساتها الوخيمة على المناخ .

كما أوضح في نفس السياق أن هذه الانعكاسات "ستؤدي على المدى القريب والبعيد إلى تهديد حقيقي على حياة الأشخاص واقتصاديات الدول".