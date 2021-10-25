بغالي: ضرورة الاحترام الصارم لقواعد المهنة وأخلاقياتها في مواجهة الإشاعة والأخبار الكاذبة

دعا المدير العام للإذاعة الجزائرية السيد محمد بغالي هذا الاثنين في تصريح لإذاعة تيارت على الاحترام الصارم لقواعد المهنة وأخلاقياتها في مواجهة الإشاعة والأخبار الكاذبة.

وقال في كلمة بمناسبة إحياء إذاعة تيارت عيد ميلادها الثالث والعشرين "يجب علينا في الإذاعات الجهوية بصفة خاصة والإذاعة الوطنية بصفة عامة أن لا نحاول اكتشاف العجلة أو الماء الدافئ حيث أن الأخبار الكاذبة والإشاعات الـ fake news لا يمكن أن نسد الطريق أمامها إلا بالاحترام الصارم لقواعد المهنة وأخلاقياتها ..فالأمور بسيطة جدا إذ تواجه الإشاعة والأخبار الكاذبة بالإخبار الصادقة، والأخبار غير المؤكدة تواجه بالأخبار المؤكدة من أكثر من مصدر".

وأضاف يقول" هذه القواعد والأخلاقيات التي تعلمناها، هي التي نعتقد أن الإذاعة الوطنية من بين وسائل الإعلام الأكثر التزاما بها ..وعليه أدعو زميلاتي وزملائي في إذاعة تيارت وفي كل الإذاعات الجهوية إلى أن يواجهوا الكلمة بالصدق وان يواجهوا كل ما يدور من كذب حولنا باحترام صارم لقواعد المهنة وأخلاقياتها، وبذلك نكون قد قدمنا خدمة لمهنة الإعلام وللمستمعين وللوطن بصفة عامة.