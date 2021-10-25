الجيش الصحراوي يستهدف مواقع جنود الاحتلال المغربي بعدد من المناطق

استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي اليوم الاثنين تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاعات الفرسية، المحبس والكلتة، حسب البيان العسكري رقم 347 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأفاد البيان -بحسب وكالة الانباء الصحراوية- ان جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قصف اليوم تخندقات قوات الاحتلال بمنطقتي روس بن أعميرة وأوديات الشديدة بقطاع الفرسية، ومنطقتي أميطير لمخينزة وأكويرت ولد أبلال بقطاع المحبس ومنطقة أركيز بقطاع الكلتة.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قد استهدفت أمس الأحد مواقع قوات الاحتلال المغربي بمناطق أكرارة لحديد و دومس و أودي الظمران و قلب النص وأتواجيل بقطاعات المحبس و الفرسية و البكاري و أوسرد وأم أدريكة.

وتتواصل هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار،يضيف البيان.(واج)