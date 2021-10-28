وزارة الاتصال تطالب وكالة الأنباء الفرنسية بـ "التوقف الفوري"عن حملتها "العدائية البغيضة" ضد الجزائر

طالبت وزارة الاتصال, هذا الأربعاء, وكالة الأنباء الفرنسية ب "التوقف الفوري"عن حملتها العدائية البغيضة ضد الجزائر وذلك تحت طائلة تطبيق القانون الساري في مثل هذه الحالات والمتمثل في عدم منحها الاعتماد ومنعها من الممارسة في الجزائر.

وجاء في بيان لوزارة الاتصال :"لقد أثبتت وكالة الأنباء الفرنسية المرة تلوى الأخرى تحاملها العدائي ضد الجزائر ونأيها الواضح عن الممارسة الإعلامية والصحافية بتجردها من أدنى مقومات المصداقية والموضوعية وآداب المهنة وأخلاقياتها ".

و أضاف البيان أن وكالة الأنباء الفرنسية "أضحت بوقا ناطقا باسم لوبيات معلومة ودوائر رسمية حاقدة على الجزائر , كما أنها أصبحت منبرا للإشادة بأطروحات الإرهابيين وفضاء مفتوحا للأصوات الأجنبية التي تكن حقدا دفينا ومرضيا لكل ما هو جزائري".

وتابعت الوزارة أن "سيل المقالات الكاذبة والمعلومات المغلوطة التي تبثها هذه الوكالة لأغراض تخريبية وسعيها المركز لتشويه صورة الجزائر والنيل من سمعتها خير دليل على توجهها غير الإعلامي والمشبوه والمقيت".

وخلص البيان الى أنه " أمام هذه الانزلاقات المتكررة والتجاوزات المرفوضة جملة وتفصيلا, فإننا نطالب بصرامة وكالة الأنباء الفرنسية بالتوقف الفوري عن حملته العدائية البغيضة ضد الجزائر وذلك تحت طائلة تطبيق القانون الساري في مثل هذه الحالات والمتمثل, حسب الحالة, في عدم منحها الاعتماد و منعها من الممارسة في الجزائر تحت أي غطاء وبأية صفة كانت".