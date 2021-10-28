كأس إفريقيا للأمم-2021: الكاف تسمح لكل منتخب بتسجيل 28 لاعبا عوض 23

سمحت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) المنتخبات الـ 24 المتأهلة للمرحلة النهائية لكأس إفريقيا للأمم-2021 (المؤجلة لعام 2022) بالكاميرون (9 جانفي - 6 فيفري) بتسجيل 28 لاعبا على

الأكثر عوض 23 المعتادين, لمواجهة احتمالات الإصابة بعدوى جائحة كورونا, حسب ما أوردته الاربعاء وسائل إعلام محلية.

ففي مذكرة وجهت للبلدان ال 24, أوضحت الهيئة الكروية القارية بأن كل بلد بإمكانه تسجيل خمسة لاعبين إضافيين, إذا رغب في ذلك.

و يوضح نفس المصدر, أنه تم اتخاذ هذا الاجراء بسبب تفشي جائحة كوفيد-19, تفاديا لتعرض المنتخبات لغيابات عديدة في حال وجود حالات إيجابية في صفوفها. و لكن تترك الكاف للمنتخبات حرية قيد 5 لاعيين جدد أو الاحتفاظ بالقائمة الأصلية لـ 23 لاعبا.

في المقابل, تتحمل المنتخبات تكاليف اللاعبين الإضافيين.

و حسب نفس المصدر:" تتحمل اتحاديتكم تكاليف السفر و الإقامة بالنسبة للاعبين الخمسة الاضافيين ".

و تجري دورة الكان-2021 للمرة الثانية بمشاركة 24 منتخبا, منها ضيفان جديدان و هما القمر و غامبيا اللذين يتأهلان لأول مرة في تاريخهما للمرحلة النهائية.

وتم تقسيم المنتخبات الـ 24 على ست مجموعات تضم كل مجموعة أربعة منتخبات. و يتأهل الأولان عن كل مجموعة و أحسن أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث للدور ثمن النهائي للنسخة ال 33 التي ستنظم بخمس مدن كاميرونية و هي : ياوندي, لمبي, دوالا, بافوسام و قاروا.

و سيكون المنتخب الجزائري حامل اللقب القاري ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات سيرا ليون و غينيا الاستوائية و كوت ديفوار. و يستهل الخضر حملة الدفاع عن لقبهم يوم الثلاثاء 11 جانفي 2022 أمام سيرا ليون بملعب جابوما بدوالا (سا 00ر14 بتوقيت الجزائر) ثم غينيا الاستوائية يوم الأحد 18 جانفي بدوالا (سا 00ر20) و أخيرا كوت ديفوار يوم الخميس 20 جانفي بدوالا دائما (سا 00ر17).