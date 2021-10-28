الإذاعة الجزائرية تعد برنامجا خاصا إحياء للذكرى الـ 59 لاسترجاع السيادة الوطنية على مؤسسة "الإذاعة والتلفزة الجزائرية"

بمناسبة الاحتفال بالعيد التاسع والخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية على مؤسسة "الإذاعة والتلفزة الجزائرية"،في 28 اكتوبر 1962،أعدت المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة برنامجا خاصا،هذا الخميس بمقرها المركزي في شارع الشهداء بالعاصمة.

يتضمن البرنامج تنظيم ندوة فكرية حول موضوع "دور الاذاعة والتلفزيون في تعزيز الأمن الإعلامي الوطني والمناعة الإعلامية والثقافية للمجتمع"،يشارك فيها كل من الوزير الاسبق للاتصال الاستاذ عبد العزيز رحابي،والدكتور أحمد عظيمي،والأستاذ الباحث والناقد السينمائي أحمد بجاوي،وستنقل مباشرة عبر اثير شبكة الاذاعة الجزائرية من القنوات الوطنية والمحلية.

كما سيتم بهذه المناسبة أيضا كشف الستار عن التصميم الجديد للبوابة الالكترونية للإذاعة الجزائرية، والذي تم العمل عليم منذ عدة أشهر من اجل تطويره من حيث الشكل و المحتوى والحركية ومرونة وسرعة الدخول والتفاعل عبر مختلف الوسائط الرقمية.

وعلى هامش المراسيم الاحتفالية الرسمية الموحدة بين المؤسسات الثلاث المنبثقة عن المؤسسة التاريخية الأم "الإذاعة والتلفزة الجزائرية"،وهي الإذاعة والتلفزيون ومؤسسة البث الاذاعي والتلفزي،سيتم عرض مختلف الجوائز التي توجت بها كل من مؤسستي الاذاعة والتلفزيون في إطار مسابقة جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف لهذه السنة،وكذا مسابقات اتحاد الاذاعات العربية.