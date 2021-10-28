بن عبد الرحمان يشرف هذا الخميس بميناء الجزائر على تدشين سفينة "باجي مختار 3" الجديدة

يشرف الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, هذا الخميس بميناء الجزائر, على تدشين السفينة الجديدة "باجي مختار 3" المخصصة لنقل المسافرين, حسب ما أفاد به الأربعاء بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان: "يشرف الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, يوم غد الخميس 28 أكتوبر 2021 بميناء الجزائر, على تدشين السفينة الجديدة (باجي مختار 3) المخصصة لنقل المسافرين".

وأوضح البيان ان هذه السفينة, التي تقدر طاقة استيعابها بـ 1.800 مسافر, ستسمح بتعزيز القدرات الوطنية في مجال نقل المسافرين بحرا.