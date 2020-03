Yémen : la situation est devenue "de plus en plus désastreuse"

L'envoyé des Nations Unies pour le Yémen, Martin Griffiths, a averti jeudi que la situation militaire dans le pays était devenue "de plus en plus désastreuse".

Le pays se trouve "à un moment critique", a indiqué M. Griffiths, ajoutant que "les parties au conflit amèneront le Yémen vers la désescalade et la reprise du processus politique, ou, je le crains, vers une violence et des souffrances accrues qui rendront plus ardu le chemin vers la table de négociation", selon un communiqué de l'ONU.

Particulièrement préoccupé par la situation dans la région yéménite de Jaouf (nord), où l'escalade militaire menace la population et pourrait déclencher des affrontements dans d'autres gouvernorats du pays, l'envoyé de l'ONU a estimé que le risque d'escalade militaire dans l'ensemble du pays était grand.

Malgré le conflit que traverse le Yémen, il a toutefois noté que les parties avaient montré "quelques volontés" de prendre des mesures visant à rétablir la confiance.

"Toutes les parties ont la responsabilité d'alléger le poids de la guerre sur les civils", a-t-il indiqué, soulignant que peu de résultats peuvent être obtenus en l'absence d'un processus politique.