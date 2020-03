Le président chinois appelle à une action internationale urgente contre le COVID-19

Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu jeudi au téléphone avec le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, exhortant la communauté internationale à prendre une action urgente dans la lutte contre l'épidémie de COVID-19.

Grâce à des efforts inlassables, la Chine a vu chez elle une tendance dans laquelle la situation de la prévention et du contrôle de l'épidémie progresse de façon soutenue et l'ordre de la vie et de la production se rétablit à un rythme croissant, a déclaré le président chinois.

Dans la prochaine étape, a-t-il ajouté, la Chine agira avec autant de prudence à la fin qu'au début, et poursuivra ses efforts de prévention et de contrôle de manière implacable, solide et méticuleuse, tout en faisant progresser de manière sérieuse tous les aspects du travail dans le domaine du développement économique et social.

Le peuple chinois l'emportera sans aucun doute sur l'épidémie de COVID-19 et atteindra aussi assurément ses objectifs fixés en matière de développement économique et social, a déclaré M. Xi. "J'en suis pleinement convaincu", a-t-il dit.

Le chef de l'Etat chinois a souligné que le travail acharné du peuple chinois a permis de gagner un temps précieux et a apporté une contribution importante à la prévention et au contrôle de l'épidémie dans d'autres pays.

Notant que le COVID-19 est récemment apparu et s'est répandu dans un certain nombre de pays et que la situation est préoccupante, il a exhorté la communauté internationale à prendre des mesures urgentes et à mener une coopération internationale efficace en matière de prévention et de contrôle conjoints, afin de former une force concertée puissante pour vaincre la maladie.

La Chine est prête à partager ses expériences avec d'autres pays, à mener des activités conjointes de recherche et de développement sur les médicaments et les vaccins et à offrir autant d'aide que possible aux pays où la maladie se propage, a assuré M. Xi.

Il a ajouté que la Chine soutient les Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans leurs efforts visant à mobiliser la communauté internationale pour améliorer la coordination des politiques, accroître les ressources investies et aider en particulier les pays en développement avec des systèmes de santé publique faibles à se préparer à la prévention et à la riposte.

La Chine, a-t-il dit, a annoncé un don de 20 millions de dollars américains à l'OMS pour soutenir ses efforts visant à organiser des actions internationales contre l'épidémie.

L'épidémie a une fois de plus démontré que l'humanité est une communauté de destin qui partage les joies et les peines, a souligné M. Xi, notant qu'à l'ère de la mondialisation économique, le COVID-19 ne sera pas la dernière grande urgence mondiale, et que divers problèmes de sécurité traditionnels et non traditionnels entraîneront constamment de nouvelles épreuves.

De son côté, M. Guterres s'est dit très satisfait et a félicité la Chine pour la diminution significative des cas de contamination au nouveau coronavirus dans le pays.

Le secrétaire général de l'ONU s'est dit convaincu qu'avec une ferme détermination et une forte résilience, la Chine va à la fois surmonter l'épidémie et rétablir l'ordre économique rapidement, ce qui est non seulement favorable aux intérêts du peuple chinois, mais représente aussi une contribution importante au monde.

Les Nations Unies remercient la Chine d'avoir aidé les pays actuellement en difficulté à lutter contre le COVID-19, a poursuivi M.

Guterres, ajoutant que l'organisation mondiale salue le fait que la Chine partage ses expériences en matière de prévention et de contrôle de l'épidémie avec les pays en développement et apporte une assistance précieuse en fournissant des matériels médicaux, des vaccins et des médicaments.