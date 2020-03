Division Excellence - 13e journée : la JSES corrige le GSP et prend la tête du groupe B

La JSE Skikda a infligé au GS Pétroliers (28-36) une véritable correction à l’occasion de la 13e journée et avant dernière journée de la première phase du championnat national de handball, Division Excellence, disputée ce vendredi.

La JSES tient sa revanche, et de quelle manière ! Battus à domicile par ce même adversaire lors de la phase aller, les protégés de Farouk Dehili ont lavé cet affront de la meilleure manière qui soit. En effet, les Skikdis ont survolé cette affiche, même si le résultat final n’a aucune incidence sur le reste des évènements, car les deux protagonistes sont assurés d’avoir le point du bonus.

De l’aveu même du coach du GSP, Reda Zeguili, les Pétroliers ont été absents en défense comme en attaque et mérite cette défaite, la troisième à la maison après celles concédées face au MB Tadjenanet et l’OM Annaba.

Au classement, la JSES prend les commandes du groupe B (19 pts) et relègue le GSP à la seconde position même s’ils ont le même nombre de points.

Le CRBM jouera les play-off, l’OMA hypothèque ses chances

De son côté, le CRB Mila s’est assuré de disputer les play-off après avoir dominé le MB Tadjenanet (29-20), son concurrent direct (4e – 16 pts). Ce succès ô combien important du CRBM (3e – 17 pts) lui assure de finir parmi les quatre premier.

Pour sa part, l’OM Annaba marque le pas une nouvelle fois et hypothèque ses chances de joueur les play-off (5e – 15 pts). Le nouveau promu a essuyé sa 3e défaite de suite en championnat battu par le CRB Baraki (25-26).

Statu quo dans le groupe A

Contrairement à la poule B, le groupe A n’a pas connu de changement dans le haut du classement. En effet, le MM Batna et le CR Bordj Bou Arréridj se partagent la première place notamment après leurs victoires enregistrées, à domicile, respectivement face au C. Chelghoum Laïd (30-22) et la JS Saoura (29-24).

Ces deux co-leaders (22 pts) sont suivis de l’ES Aïn Touta (3e – 18 pts) difficile vainqueur de l’IC Ourgla (22-23). Pour sa part, le MC Saïda, tombeur de l’ES Arzew (33-29), a profité de la défaite du CCL et de la JSS pour se joindre à la course aux play-off.

Assurément, le dernier billet qualificatif pour la course au titre se jouera entre ces trois équipes. Dans cette lutte, la JSS (4e – 13 pts) sera en ballotage favorable, toutefois, aucun faux pas n’est permis sous peine de jouer les play-down.